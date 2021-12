Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Streitigkeiten in Flüchtlingsunterkunft

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 22:10 Uhr eskalierte in einer Flüchtlingsunterkunft in der Ludwigsburger Straße in Benningen am Neckar ein Streit unter Bewohnern. Ein 27-Jährige soll dabei einen 32-jährigen Mitbewohner mit einem Messer angegriffen und mit dem Tod bedroht haben. Der 32-jährige zog sich dabei leichte Schnittverletzungen im Halsbereich zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. Der Tatverdächtige wurde in seinem Zimmer widerstandslos festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

