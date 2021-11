Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 1.Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 16.11.2021 2.Flammersfeld-Trickdiebstahl von Geldbörse

Flammersfeld (ots)

Am 15.11.2021 kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Diebstahl einer Geldbörse im Verkaufsraum des NORMA Flammersfeld. Den Angaben der Geschädigten zufolge wurde die Tat durch zwei männliche Täter ausgeführt, wobei der erste Täter die Geschädigte offensichtlich ablenkte und der zweite Täter die in einem Einkaufskorb im Einkaufswagen der Geschädigten befindliche Geldbörse entwendete. Die Geschädigte bemerkte die entwendete Geldbörse am Kassenbereich, die Tatverdächtigen befanden sich nicht mehr vor Ort. In der Geldbörse befanden sich diverse Urkunden und Bargeld. Beschreibung der beiden männlichen Tatverdächtigen wie folgt: Person 1: Größe ca. 1,60 Meter, dunkle/schwarze Haare, dunkle Kleidung, schwarze Basecap, Alter ca. 40, schwarzer Mundschutz Person 2: Größe ca. 1,80 Meter, längere/graue/wellige Haare, schlanke Figur, braune Lederjacke, blaue Jeans, Alter ca. Mitte 50, blauer Mundschutz

Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte an die PI Altenkirchen.

