Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfall beim Linksabbiegen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 07:25 Uhr befuhr ein 63-jähriger VW-Lenker die Landstraße 1137 von Ditzingen kommend in Richtung Leonberg. An der Einmündung zur Kreisstraße 1010 wollte er nach links in Richtung Gerlingen abbiegen und achtete vermutlich auf den entgegenkommenden VW einer 58-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde die 58-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 17.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergung musste die L 1137 kurzeitig vollgesperrt werden. Durch einen Kurzschluss der Batterie kam es im Motorraum des VW z einem kleineren Brand, der aber direkt gelöscht werden konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell