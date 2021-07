Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Große Zivilcourage gezeigt

Bundespolizei ehrt Helfer aus Starnberg

München (ots)

Nachdem er mutig eingeschritten ist, als ein 30-jähriger Schwarzfahrer eine Zugbegleiterin am Bahnhof Pasing attackierte, wurde der 52-jährige Vincenzo G. aus Starnberg am Mittwoch (14. Juli) vom Leiter der Bundespolizeiinspektion München, Polizeidirektor Rupp, für seine gezeigte Zivilcourage geehrt.

Bereits am 7 Juli kam es zu dem Vorfall in einer Regionalbahn aus Tutzing Richtung München. Nachdem ein 30-jähriger Fahrgast ohne Ticket mit einer Zugbegleiterin in Streit geriet und sie beim Fluchtversuch heftig zur Seite schubste und anschließend noch das Knie in den Rücken stieß, verfolgte Vincenzo G. den Angreifer, stellte ihn und brachte ihn zu Boden. Es gelang ihm den Mann so zu beruhigen, dass eine eintreffende Bundespolizeistreife ihn problemlos übernehmen konnte. "Es war für mich ganz selbstverständlich, dass ich eingreife, wenn ein Mann eine Frau so angreift. Ich habe da gar nicht weiter nachgedacht und würde es jederzeit wieder tun.", so G. gegenüber dem Chef der Münchner Bundespolizeiinspektion. PD Rupp hob im Gespräch nochmal hervor wie wichtig es ist, in solchen Situationen einzugreifen, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. "Dass Sie hingesehen haben, wo andere vielleicht weggeschaut hätten, ehrt Sie und beweist Charakterstärke. Dafür möchte ich Ihnen im Namen der Bundespolizei meinen Dank aussprechen. Ohne Sie wäre der Täter möglicherweise davongekommen." Für seinen Mut bekam der Italiener ein kleines Präsent, sowie eine Urkunde überreicht.

