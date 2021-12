Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Polizeibeamtin sowie zwei -beamte bei Widerstand leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine 22 Jahre alte Polizeibeamtin sowie ihr 31 Jahre alte Kollege und ein 28-jähriger Polizeibeamter in Ausbildung erlitten am Mittwoch gegen 21.00 Uhr bei einem Widerstand in der Marienbader Straße in Hemmingen leichte Verletzungen. Ein 54 Jahre alter Mann, der vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation stand, hatte zunächst telefonisch Kontakt in das nähere Umfeld seiner ehemaligen Betreuerin aufgenommen und Bedrohungen ausgesprochen. Im Zuge der ersten Ermittlungen durch das Polizeipräsidium Reutlingen, in dessen Zuständigkeitsbereich die Frau wohnt, ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen den 54-Jährigen. Das Polizeirevier Ditzingen überprüfte hierauf die Wohnung des polizeibekannten Mannes. Nach längeren Diskussionen bei geschlossener Wohnungstür, öffnete der Tatverdächtige schließlich, befolgte jedoch die Aufforderung, aus der Wohnung herauszutreten, nicht. Als er aus der Wohnung geholt und zu Boden gebracht werden sollte, wehrte sich der Mann heftig. Erst durch den Einsatz von insgesamt vier Beamtinnen und Beamten sowie des Einsatzstockes gelang es den 54-Jährigen unter Kontrolle zu bringen und ihm Handschließen anzulegen. Auch der 54-Jährige erlitt Verletzungen. Eine ärztliche Untersuchung lehnte er jedoch vehement ab. Der 54-Jährige wurde anschließend unter Einsatz von Sonder-und Wegerecht durch zwei Streifenwagenbesatzungen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

