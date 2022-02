Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 08:40 Uhr kam es in der Friedrichstraße in Ludwigsburg zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich übersah ein 44-jähriger Lkw-Lenker beim Fahrstreifenwechsel den neben ihm fahrenden 25-jährigen BMW-Lenker. Durch den Zusammenstoß drehte sich der BMW und stieß zudem gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Aufgrund des Verkehrsunfalls gab es kurzzeitige Verkehrsbehinderungen. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell