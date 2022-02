Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall auf der B464 mit zwei Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 464 bei Böblingen ein Auffahrunfall, der zwei Verletzte forderte. Eine 69-jährige Mitsubishi-Fahrerin war auf der B464 von Holzgerlingen kommend in Richtung Böblingen unterwegs. Vermutlich übersah sie, dass eine vor ihr fahrende 66-jährige Mercedes-Lenkerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Nahezu ungebremst fuhr sie in der Folge auf den Mercedes auf. Durch die Kollision wurden beide Frauen leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 11.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell