Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannter stellt Warnbake auf die L 1110

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 23:50 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmende, dass eine Warnbake auf der Landesstraße 1110 zwischen Kornwestheim und Stuttgart-Stammheim stehen würde. Mutmaßlich stammte diese von der circa 500 Meter entfernten Baustelle bei der Einmündung "Am Containerbahnhof". Das Hindernis wurde wohl durch einen Unbekannten auf der Straße platziert. Die Bake wurde möglichweise bewusst längs zum Fahrbahnverlauf aufgestellt, sodass sie durch den Fahrverkehr nur erschwert wahrgenommen werden konnte. Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können oder durch die Warnbake gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, zu melden.

