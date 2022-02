Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Hochberg: Unfall in der Hauptstraße

Ludwigsburg (ots)

Eine beschädigte Schaufensterscheibe und einen nicht mehr fahrbereiten Mercedes forderte ein Unfall am Montag gegen 09.30 Uhr in der Hauptstraße in Hochberg. Ein 66-Jähriger befuhr die Hauptstraße. Im Bereich der dortigen Engstelle kam ihm ein Fahrzeug entgegen, worauf der Mercedes-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Begrenzungsstein prallte. Durch die Kollision wurde der Stein in die Scheibe eines angrenzenden Nagelstudios geschleudert, die hierdurch zu Bruch ging. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

