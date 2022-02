Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Unbekannter blockiert Wanderpfad

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 17.40 Uhr entdeckte ein 53 Jahre alter Mountainbiker eine Blockade auf einem Waldweg im Bereich von Waldenbuch. Ein Unbekannter hatte mehrere Holzstämme über den Weg gelegt und eine Brombeerranke gespannt. Der betreffende Pfad befindet sich in einem Waldstück nahe Waldenbuch, kurz nach der Abzweigung von der Echterdinger Straße im Bereich der Bushaltestelle "Hasenhof" in Richtung einer Gaststätte, nahe eines Hundeübungsplatzes. Der 53-Jährige konnte glücklicherweise noch rechtzeitig bremsen. Seit wann sich dieses Hindernis dort befindet, ist nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0, zu melden.

