Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gimbsheim - Auto rollt und klemmt Fahrerin ein

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen wurde in Gimbsheim die Fahrerin eines SUV beim Wegrollen des Fahrzeugs in der Fahrertür eingeklemmt und verletzt. Die 53-Jährige wollte gegen 05:30 Uhr mit dem PKW samt Pferdeanhänger aus einer Hofeinfahrt fahren, als sie bemerkt, dass die Bremse am Anhänger noch betätigt war. Ihre 23-jährige Tochter, die sich ebenfalls im Fahrzeug befand stieg aus und löste die Bremse, damit ihre Mutter losfahren konnte. Die Mutter stieg allerdings ebenfalls aus und vergaß die Handbremse im PKW zu betätigen, weswegen das Gespann in diesem Moment nach vorne mit der Tür gegen die Hauswand rollte und die Frau zwischen Fahrertür und Auto einklemmte. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell