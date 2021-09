Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Schreckschusswaffe vor Kontrolle aus PKW geworfen

Worms (ots)

Wie gestern Abend, gegen 22:15 Uhr durch Zeugen mitgeteilt wurde, habe sich eine 5-köpfige Personengruppe in der Mainzer Straße aufgehalten. Auffällig sei gewesen, dass eine männliche Person eine silberfarbene Schusswaffe in der Hand hielt. Kurz darauf habe sich die Gruppe in einem PKW entfernt. Der Wagen konnte kurz darauf durch eine Polizeistreife im Adenauerring gestoppt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs und der Personen konnte keine Waffe, allerdings eine kleine Menge Marihuana aufgefunden werden. Zeitgleich erschien ein Mann auf der Dienststelle und legt einen schwarzen Koffer vor, der eine silberne Schreckschusswaffe enthielt. Diesen habe er kurz zuvor im Adenauerring aufgefunden. Ein 19-jähriger Fahrzeuginsasse gestand schließlich, die Schreckschusspistole geführt und vor der Polizeikontrolle aus dem Auto geworfen zu haben. Es wird wegen des Verstoßes gegen des Betäubungsmittel- und Waffengesetz ermittelt.

