Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Küchenbrand

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus am Vinsebecker Weg mussten zwei Bewohner wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Gegen 17.15 Uhr löste der Rauchmelder in einer Wohnung im 2. Stock des Wohnhauses aus. Die Bewohner (22/23) stellten fest, dass es in der Küche brannte. Sie alarmierten die Feuerwehr und verließen das Haus. Alle anderen Hausbewohner verließen ihre Wohnungen ebenfalls. Die Feuerwehr löschte das auf dem Herd ausgebrochene Feuer. Brennende Pfannen entfernten die Wehrleute aus dem Haus. Vermutlich war der Herd nicht ausgeschaltet worden, nachdem ein Bewohner nachmittags gekocht hatte. In der Küche entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Mit einem Rettungswagen wurden die Bewohner der betroffenen Wohnung zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Alle anderen konnten zurück in ihre Wohnungen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell