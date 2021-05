Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Alleinunfall schwer verletzt

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mb) Auf der L754 ist am Montag eine Autofahrerin verunglückt.

Die 36-jährige Opel-Corsa-Fahrerin fuhr gegen 13:45 Uhr auf der Landstraße von Haaren in Richtung Büren. Etwa 500 Meter nach dem Kreisverkehr Höhe Piepenberg kam sie nach rechts von der Straße an. Das Auto streifte einen Baum, rutschte in den Graben und kollidierte frontal mit einem weiteren Baum sowie einem Zaun. Die schwer verletzte Fahrerin konnte sich selbst aus dem total beschädigten Auto befreien. Eine andere Autofahrerin leistete Erste Hilfe. Die verunglückte Corsafahrerin gab später an, einem Tier ausgewichen zu sein. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte ins Krankenhaus nach Salzkotten gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell