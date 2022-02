Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 11:00 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Steinheim an der Murr eine Verkehrsunfallflucht. Die 26 Jahre alte Fahrerin eines Fiat parkte ihren PKW am Straßenrand und verließ ihr Fahrzeug. Kurz nachdem sie ausgestiegen und losgelaufen war, hörte sie einen lauten Knall und sah einen blauen LKW an ihrem Fahrzeug vorbeifahren. Anschließend stellte sie fest, dass der LKW ihren Außenspiegel beschädigt hatte und in Richtung Marktplatz weiterfuhr, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, zu melden.

