Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Seat durch Unbekannte demoliert

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten Unbekannte einen in der Cleebronner Straße in Bönnigheim geparkten Seat. Sie warfen ein Stück einer Abdeckplatte einer Gartenmauer auf den am Fahrbahnrand stehenden Pkw, zerkratzten eine Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand und traten einen Außenspiegel ab. Dieser hing letztlich nur noch an einem Elektrokabel am Fahrzeug herunter. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891060, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

