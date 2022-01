Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sechs Leichtverletzte bei Glätteunfällen am Morgen

Minden, Petershagen (ots)

Bei sechs glättebedingten Verkehrsunfällen im Raum Minden und Petershagen sind am frühen Donnerstagmorgen sechs Menschen leicht verletzt worden.

Der schwerste Unfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr auf der B 482 in Petershagen. Hier erlitten drei Personen Verletzungen, als es zu einer Kollision zwischen zwei Pkw und einem Sattelzug kam. Wir berichteten dazu.

Bereits gegen 4.50 Uhr geriet ein VW Polo auf der L 770 in Petershagen in Höhe des Schleusenkanals ins Schleudern. Der Wagen eines 37-jährigen Mannes aus dem Landkreis Schaumburg kollidierte gleich zwei Mal mit der Leitplanke und kam schließlich mittig der Fahrbahn zum Stehen. Da der 37-Jährige über Schmerzen klagte, wurde er von einer Rettungswagenbesatzung ins Klinikum nach Minden gebracht. Sein VW musste abgeschleppt werden. Fast zeitgleich kam es an gleicher Stelle zu einem weiteren Unfall. Hier blieb es bei einem Blechschaden.

Gegen 6.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei erneut zur B 482 gerufen. Im Bereich Meißen war ein Motorradfahrer aufgrund der Straßenglätte zu Fall gekommen. Er blieb unverletzt.

Knapp 30 Minuten später musste eine andere Streifenwagenbesatzung zum Straßenkreuz B 65/B 482 ausrücken. Hier war ein 24-jähriger Mazda-Fahrer aus Stadthagen um kurz vor 7 Uhr aus Richtung Bückeburg kommend auf der B 65 unterwegs. Als der Mann die Abfahrt zur B 482 nutze, kam sein Pkw in dem glatten Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn und landete im dortigen Gebüsch. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Fahrer zur Behandlung ins Klinikum. Ein weiterer Glätteunfall auf der über die Weser führenden Theodor-Heuss-Brücke (B 65) endete gegen 5.50 Uhr mit einem Blechschaden.

