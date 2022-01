Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte nach Zusammenstoß

Porta Westfalica (ots)

Zu einem Zusammenstoß von einem VW Transporter und einem Renault ist es am Mittwochmittag auf der Kreuzung Findelstraße / Möllberger Straße / Papensgrund gekommen. Drei Personen verletzten sich und brauchten die Hilfe von Rettungskräften.

Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte gegen 12.10 Uhr ein 46-jähriger Löhner zusammen mit seiner 33 Jahre alten Beifahrerin mit dem VW die Möllberger Straße befahren und wollte die genannte Kreuzung geradeaus in Richtung der Straße Papensgrund überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der von links nahenden 73-Jährigen, die mit ihren Renault die Findelstraße in Richtung Möllbergen befahren hatte. Durch die Kollision schleuderten die Fahrzeuge über die Kreuzung und kamen am Straßenrand zum Stillstand.

Beide Fahrzeugführer und auch die Beifahrerin zogen sich Verletzungen zu und wurden nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte ins Johannes Wesling Klinikum gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

