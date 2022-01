Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ford-Fahrer kollidiert mit Ampelmast

Porta Westfalica (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Ampelmast auf der B 482 am Autohof in Holtrup ist am frühen Dienstagabend ein Autofahrer (77) offenbar leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst versorgte den Mann an der Unfallstelle und brachte ihn anschließend ins Klinikum nach Minden.

Der 77-jährige Fahrer aus dem Kreis Gütersloh war nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 17.40 Uhr mit seinem Ford auf der Ausfahrt der BAB 2 unterwegs und beabsichtigte die B 482 an der Ampelkreuzung in Richtung des Autohofs Holtrup zu überqueren. Dabei geriet das Auto aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Mast der Ampelanlage.

Der erheblich beschädigte Ford wurde abgeschleppt. Auch die Ampelanlage nahm Schaden. Sie konnte noch am Abend wieder instand gesetzt werden. Zur Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße in Fahrtrichtung Vlotho voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell