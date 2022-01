Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte entwenden Gullideckel

Stemwede (ots)

Am vergangenen Samstag haben Unbekannte auf der Straße "Hasenheide" zwei Gullideckel entwendet.

Die beiden jeweils am Fahrbahnrand positionierten Gullideckel dürften nach den Erkenntnissen der Polizei von den Tätern am Neujahrsmorgen in der Zeit von 0.30 Uhr bis 9 Uhr aus den zugehörigen Schachten gestohlen worden sein. Seitens der Polizeileitstelle wurde die Gemeinde Stemwede zu dem Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Hinweise bitte an die Ermittler unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell