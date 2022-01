Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ursache für Wohnhausbrand in Lerbeck noch unklar

Porta Westfalica (ots)

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Porta Westfalica-Lerbeck steht laut Polizei die Ursache für das Feuer noch nicht fest. Die Ermittler konnten am Montag das Haus "Am Haferberg" aufgrund bestehender Einsturzgefahr nicht betreten.

Dennoch ergaben erste Untersuchungen, dass das Feuer offenbar im Obergeschoss des Hauses ausbrach. Was den Brand genau auslöste, konnte noch nicht festgestellt werden. Einen Kontakt zu dem dort wohnenden 31-Jährigen sowie zum Hausbesitzer konnten die Polizisten bisher nicht herstellen. Dafür war aber eine Befragung der Nachbarschaft zu den Geschehensabläufen in der Nacht möglich. Mittlerweile hat sich die Versicherung bei den Ermittlern gemeldet und mitgeteilt, dass sie von sich aus beabsichtigt, einen Brandursachensachverständigen einzuschalten.

Im Rahmen der Löscharbeiten der Feuerwehr wurde aus Sicherheitsgründen ein Hausgiebel kontrolliert zum Einsturz gebracht. Ob der andere Giebel ebenfalls noch abgerissen werden muss, kann die Polizei aktuell nicht beurteilen. Dies muss erst von anderen Fachleuten bewertet werden.

Wie bereits berichtet, war das Feuer in der Silvesternacht ausgebrochen und hatte weite Teile des Hauses vernichtet. Eine Schadenshöhe ist der Polizei derzeit nicht bekannt. Da die Ermittlungen andauern, bleibt die Brandstelle weiterhin beschlagnahmt.

