Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zufallsfund einer Cannabisplantage

Mönchengladbach (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich an einem Wohnhaus im Ortsteil Westend in Mönchengladbach ein Dachstuhlbrand, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Hierbei kam es zu einem Gebäudeschaden, Personen wurden nicht verletzt. Bei der anschließenden Begehung des Objektes durch Ermittler konnte im Haus eine Cannabisplantage entdeckt werden. In mehreren Bottichen standen ca. 130cm hohe Pflanzen, die fast erntereif in der Blüte waren. Zusätzlich konnten bei der weiteren Suche bereits verkaufsfertig abgepackte Tütchen mit Cannabis gefunden werden. Die aufgefundenen Betäubungsmittel und einige Utensilien wurden durch die Beamten sichergestellt. Ein Tatverdächtiger wurde ins Polizeipräsidium gebracht und von dort nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen entlassen. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell