POL-MI: Frau (80) bei Saunaunfall schwer verletzt

Petershagen (ots)

Bei einem Unfall in einer angemieteten Faßsauna hat sich eine Frau in Windheim am Silvesterabend schwere Verbrennungen zugezogen.

Den Erkenntnissen brach im Verlaufe des Saunaganges gegen 20 Uhr eine der Holzbänke aus ihrer Halterung, sodass die 80-Jährige gegen den heißen Saunaofen stürzte. Alarmierte Rettungskräfte eilten zum Unglücksort und brachten sie ins Mindener Klinikum. Von dort verlegte man die Petershägerin zwischenzeitlich in eine Spezialklinik nach Hannover.

Nach den ersten Einschätzungen der Polizei könnte der Unfall durch eine ungenügende Befestigung des Sitzelementes verursacht worden sein. Hierzu laufen die Ermittlungen.

