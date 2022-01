Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen einem Traktor und einem PKW

Liebschütz (ots)

Donnerstagabend kam es zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem PKW. Ein 64-Jähriger befuhr mit dem Trecker die Drognitzer Straße in Liebschütz. Beim Vorbeifahren an einem PKW streifte der Fahrer mit seinem Fahrzeug den rechten hinteren Bereich des VW und schob diesen ca. 10 Meter nach vorn auf den Gehweg. Am VW entstand Sachschaden. Verletzt hat sich zum Glück niemand.

