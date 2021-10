Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Baum in Ovelgönne gefällt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bereits am Sonntag, 24. Oktober 2021, fällten bislang unbekannte Täter gegen 1:30 Uhr einen Straßenbaum in der Rathausstraße in Ovelgönne.

Während der Arbeiten wurden weitere Bäume und ein Zaun beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit unklar.

Die Polizei sucht im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens nach Zeugen. Hinweise werden von der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen.

