POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrskontrolle auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Wildeshausen führt zur Einleitung mehrerer Ermittlungsverfahren

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 25. Oktober 2021, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn gegen 14:15 Uhr an der Rastanlage Wildeshausen einen Pkw-Fahrer, welcher zuvor die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg befuhr.

Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug seit einigen Wochen kein Haftpflichtversicherungsschutz mehr besteht. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten bei dem 29-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Diepholz körperliche Auffälligkeiten fest, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten.

Ein durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht und verlief positiv auf Amphetamine. Die Beamten beschlagnahmten darüber hinaus Betäubungsmittel, die der Pkw-Fahrer mit sich führte.

Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Mann wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

