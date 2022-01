Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Brand eines Doppelcarports 2. Soltau, betrunkener Radfahrer 3. Soltau, zwei Fahrten unter Drogeneinfluss

PI Heidekreis (ots)

08.01 / Brand eines Doppelcarports

Soltau: Am Samstag, gegen 12:50 Uhr, wurde der Feuerwehr und der Polizei der Brand eines Doppelcarports in der Visselhöveder Straße in Soltau gemeldet. Durch ersteintreffende Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass ein baulich mit zwei Einfamilienhäusern verbundenes Doppelcarport mit einem angrenzenden Schuppen in Vollbrand steht. Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehren aus Soltau, Wolterdingen, Harber und Marbostel konnte ein Übergreifen auf die angrenzenden Wohnhäuser verhindert werden. Bei dem Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Besatzung eines vorsorglich mit alarmierten Rettungswagens musste nicht tätig werden. Das Doppelcarport sowie ein darunter abgestellter PKW und ein Motorrad wurden bei dem Brand erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 80.000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

08.01 / Betrunkener Radfahrer

Soltau: In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach 04:00 Uhr, wurde ein Fahrradfahrer aus Soltau einer Verkehrskontrolle unterzogen, welcher zuvor durch seine unsichere Fahrweise in der Reinickendorfer Straße in Soltau aufgefallen ist. Dabei stellte sich heraus, dass der 29-Jährige Radfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

08.01 / Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss in Soltau

Soltau: Am Samstagabend wurden im Rahmen zweier Verkehrskontrollen gegen 19:00 Uhr ein 17-Jähriger Schneverdinger als Fahrer eines E-Rollers und gegen 22:15 Uhr ein 23-Jähriger Göttinger als Fahrer eines PKW im Soltauer Stadtgebiet kontrolliert. Bei beiden Fahrzeugführern wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf den Parameter THC reagierte. Zudem wurde bei dem 17-Jährigen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Es wurden Blutprobenentnahmen durchgeführt und entsprechende Straf- und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Beiden Personen wurde die Weiterfahrt untersagt.

08.01 / Geldbörse aus Hosentasche entwendet

Bad Fallingbostel: Am Sonnabendmorgen wurde ein 56-Jähriger am Bahnhof in Bad Fallingbostel nach Verlassen des Zuges von einer unbekannten männlichen Person angesprochen und nach dem nächsten Zug nach Hannover gefragt. Währenddessen griff eine weitere männliche Person in die hintere Hosentasche des Mannes und zog dessen Geldbörse heraus. Anschließend flüchteten beide Täter unerkannt. Im Verlauf des Tages wurde die Geldbörse des Geschädigten aufgefunden, allerdings fehlte das Bargeld. Beide Täter werden als etwa 20 Jahre alt, schlank und etwa 165 cm bis 170 cm groß beschrieben. Einer der Täter hatte schwarze, nach hinten gekämmte Haare und der Andere schwarze, kurze und lockige Haare. Einer der Täter trug eine schwarze Jacke mit auffälligen gelben Akzenten an den Ärmeln. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Fallingbostel (05162/972115).

08.01 / Fahren unter Drogeneinfluss in Walsrode

Walsrode: Am Samstagnachmittag wurde in der Lange Str. ein 24-Jähriger Fahrzeugführer aus Bad Fallingbostel angehalten, der bereits bei Beginn der Kontrolle körperliche Auffälligkeiten zeigte. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine, sodass dem 24-jährigen eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

08.01 / Heranwachsende mit Drogen erwischt

Walsrode: Am Samstagabend fielen einer Fußstreife der Polizei in der Ostdeutsche Allee im Vorbeigehen zwei Heranwachsende aus Hodenhagen auf, da von ihnen ausgehend ein deutlicher Marihuanageruch wahrzunehmen war. Bei der anschließenden Kontrolle der beiden 18-Jährigen wurde bei beiden eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

08.01 / Polizei und Ordnungsamt kontrollieren Gastronomiebetriebe

Walsrode: Sowohl in der Nacht von Freitag auf Samstag, als auch von Samstag auf Sonntag überprüften Polizei und Ordnungsamt mehrere Gastronomiebetriebe im Innenstadtbereich von Walsrode auf die Einhaltung der Corona-Verordnung. Dabei konnten in drei der kontrollierten Betriebe diverse Verstöße festgestellt werden. U.a. trugen Teile des Personals keinen Mund-Nasen-Schutz, es gab kein Hygienekonzept, eine Kontaktnachverfolgung fand nicht statt oder die Mindestabstände wurden durch die Betreiber nicht gewahrt. In einem Fall wurde den Einsatzkräften ein gefälschter Testnachweis vorgelegt. Die Verstöße wurden dokumentiert und werden dem Landkreis Heidekreis zur weiteren Entscheidung vorgelegt.

