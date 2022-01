Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Portmonee aus Kurier-Fahrzeug gestohlen; Soltau: Polizei nimmt Täter nach Gelddiebstahl fest

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.01.2022 Nr. 1

03.01 / Portmonee aus Kurier-Fahrzeug gestohlen

Walsrode: Unbekannte entwendeten am Montag, gegen 12.00 Uhr ein Portmonee aus einem Fahrzeug eines Paketzustellers, das auf dem Kaufland-Parkplatz an der Heinrich-Hertz-Straße unverschlossen abgestellt war. Der Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

06.01 / Polizei nimmt Täter nach Gelddiebstahl fest

Soltau: Polizeibeamte nahmen am Donnerstagnachmittag einen Trickdieb fest, der im Verdacht steht, gemeinsam mit einem Komplizen einen Diebstahl begangen zu haben. Gemeinschaftlich entwendeten sie gegen 17.00 Uhr die Tageseinnahmen aus einem Geschäft an der Marktstraße in Soltau. Dabei gingen sie arbeitsteilig vor: Während einer der Diebe die Mitarbeiterin vor das Geschäft lockte, betrat der andere Täter unbemerkt den Laden, griff in die Kasse und entwendete rund 500 Euro. Beide flüchteten. Einer der Täter konnte im Rahmen einer sofort ausgelösten Fahndung im Bereich Grillhaus / Am Sandberg festgenommen werden. Er trug einen vierstelligen Betrag bei sich, wovon die Polizeibeamten 2.500 Euro Sicherheitsleistung einbehielten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell