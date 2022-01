Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Dorfmark: Garage am Sportplatz aufgebrochen; Walsrode: Diebstahl aus Kleintransporter; Walsrode

Bad Fallingbostel: Erneut positive Drogentests

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.01.2022 Nr. 1

04.01 / Garage am Sportplatz aufgebrochen

Dorfmark: Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen Sonntag, 13.00 Uhr und Dienstag, 14.15 Uhr die Garage des Vereinsheims am Sportplatz an der Becklinger Straße auf. Sie entwendeten einen Rasenmäher, eine Motorsäge sowie eine Motorsense. Der Schaden wird auf rund 1.700 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

03.01 / Diebstahl aus Kleintransporter

Walsrode: Am vergangenen Wochenende öffneten Unbekannte an der Dammstraße einen verschlossenen Kleintransporter und entwendeten ein Laserdistanzmessgerät, eine Tankkarte und eine Halterung für ein Navigationsgerät. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

04.01 / Erneut positive Drogentests

Walsrode / Bad Fallingbostel: Polizeibeamte stellten am Dienstag, gegen 11.45 Uhr bei Verkehrskontrollen auf dem Rotdornweg in Walsrode sowie gegen 15.45 Uhr auf der Vogteistraße in Bad Fallingbostel jeweils einen Autofahrer fest, der sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss fuhr. Die 18- und 20jährigen Heranwachsenden führten einen Drogentest durch, der in beiden Fällen positiv auf THC reagierte. Bereits vormittags, gegen 09.30 Uhr, ebenfalls auf der Vogteistraße, reagierte bei einem 21-Jährigen ein durchgeführter Test positiv auf Kokain. Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

