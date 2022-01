Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Brandgefahr am Bahnhof; Schlägerei; Mit E-Bike betrunken gefahren

Heidekreis (ots)

31.12.2021 / Brandgefahr am Bahnhof

Munster: In den frühen Abendstunden der Silvesternacht entzündeten unbekannte Täter in einem Kellerschacht am Bahnhofsgebäude ein Feuer. Der Brand wurde rechtzeitig erkannt und konnte gelöscht werden, bevor die Heizölleitung des Gebäudes Feuer fing. Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführen einer Brandgefahr. Hinweise bitte an die Polizei Munster unter: 05192-9600

01.01.2022 / Schlägerei

Munster: Am Neujahrsmorgen, gegen 06:30 Uhr, kam es vor einer Kneipe in der Wilhelm-Bockelmann-Straße zu einer Schlägerei. Ein 17-Jähriger hatte augenscheinlich "zu tief ins Glas geschaut" und verhielt sich deshalb sehr aggressiv. Er schlug grundlos mehrere Personen und beleidigte auch die eingesetzten Polizeibeamten. Es wurden mehrere Strafverfahren ihn eingeleitet.

01.01.2022 / Mit E-Bike betrunken gefahren

Munster: Am Samstag, gegen 20:00 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf dem Fußweg in Breloh. Dort kam es zu Handgreiflichkeiten mit zwei Spaziergängern, welche dem Mann trotz Klingeln keinen Platz gemacht hatten. Der E-Bike-Fahrer war augenscheinlich alkoholisiert und pustete 2,24 Promille. Jetzt droht ihm nicht nur ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, sondern auch wegen Trunkenheit im Verkehr. Gegen seinen Kontrahenten wird ebenfalls wegen Körperverletzung ermittelt.

