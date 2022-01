Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: 100 Liter Diesel gestohlen

Heidekreis (ots)

02.01 / 100 Liter Diesel gestohlen

Bad Fallingbostel: Unbekannte zapften am Sonntag, zwischen 15.30 Uhr und 21.00 Uhr etwa 100 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines Lkw ab, der in einer Parkbucht an der Konrad-Zuse-Straße abgestellt war. Dabei floss eine erhebliche Menge Kraftstoff über die Parkbucht, so dass sie gereinigt werden musste. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell