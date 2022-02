Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Bedrohungslage führt zu Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg umstellten am Dienstagabend eine Sozialunterkunft in der Bauernstraße in Ditzingen, nachdem ein 47 Jahre alter Bewohner der Unterkunft gegen 21.50 Uhr eine Bedrohungslage gemeldet hatte. Der 47-Jährige gab an, er sei im Zuge eines Streits von einem mit einem Messer und einer Pistole bewaffneten Wohnungsnachbarn bedroht und geschlagen worden. Die Tat habe sich im Hausflur abgespielt. Er sei zurück in seine Wohnung geflohen und habe sich dort eingeschlossen. Nachdem das Gebäude von Polizeibeamten und -beamtinnen umstellt worden war, wurde ein Spezialeinsatzkommando des Polizeipräsidiums Einsatz hinzugezogen. Die Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos vollstreckten kurz nach Mitternacht einen von der Staatsanwaltschaft Stuttgart angeordneten Durchsuchungsbeschluss. Der 36-jährige Tatverdächtige konnte im Zuge dessen im Hausflur widerstandslos festgenommen werden. Polizeibeamte durchsuchten anschließend seine Wohnung und die seiner Freundin im selben Gebäude, in der er sich am Abend ebenfalls aufgehalten hatte. Eine Waffe konnte nicht aufgefunden werden. Lediglich Platzpatronen und eine Kleinstmenge Cannabis förderte die Durchsuchung zutage. Der 36-Jährige, der sich kooperativ verhielt, wurde zunächst zum Polizeirevier Ditzingen gebracht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

