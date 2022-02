Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Verkehrsrowdy auf Rathausplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 19:40 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen Mercedes-Fahrer, der mit seinem PKW auf dem Rathausplatz in Gerlingen herumdriftete. Durch Beamte des Polizeireviers Ditzingen wurde der Mercedes festgestellt und einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. Zu Beginn der Kontrolle flohen zwei Personen aus dem Fahrzeug. Der 21-jährige Fahrer und eine 18-jährige Mitfahrerin wurden in dem Pkw angetroffen. Das Fahrzeuginnere roch nach Marihuana. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamte im Innenraum Kleinstmengen des Betäubungsmittels auf. Zum Teil konnten diese der 18-Jährigen zugeordnet werden, welche nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet. Den Mercedes-Lenker erwartet aufgrund seiner Fahrweise ein Bußgeldverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell