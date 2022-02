Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, An Greives Kapelle/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Zwei männliche unbekannte haben in der Nacht zu Montag (14.02.22) versucht, sich Zugang zu einer verschlossenen Garage an der Straße An Greives Kapelle zu verschaffen. Die Tatzeit liegt zwischen 1.19 Uhr und 1.21 Uhr. Weil ihnen das nicht gelang, flüchteten sie. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

