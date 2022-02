Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Hans-Böckler-Straße

Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 10.02.2022, in der Zeit von 12.10 Uhr bis 21.15 Uhr, den auf dem Marktkaufparkplatz in Lüdinghausen (Hans-Böckler-Straße) geparkten roten Mitsubishi Space Star einer 59-jährigen Dülmenerin und flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

