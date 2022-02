Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Kapitelweg/ Jugendliche randalieren in Park

Coesfeld (ots)

Am späten Samstagabend (12.02.22) haben mehrere Jugendliche im Park de Taverny randaliert. Zwischen 23.30 Uhr und 23.45 Uhr zerstörten sie einen Mülleimer und ein Zaunelement einer Pferdewiese. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete die 10 - 15-Personen starke Gruppe in Richtung Hinterm Hagen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell