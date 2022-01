Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Urkundenfälschung am Baden Airpark

Rheinmünster (ots)

Gestern konnten Beamte der Bundespolizei einen gefälschten italienischen Reisepass und eine gefälschte italienische Identitätskarte sicherstellen. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach London, wies sich ein 32-jähriger albanischer Staatsangehöriger mit den italienischen Dokumenten aus, welche sich bei genauer Inaugenscheinnahme als Fälschungen herausstellten. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, die gefälschten Dokumente in Albanien gekauft zu haben. Da er im Besitz von albanischen Ausweisdokumenten ist eine Abschiebung in sein Heimatland geplant. Ihn erwarten Anzeigen wegen Urkundenfälschung und wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell