Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit Haftbefehl gesucht und falsche Dokumente dabei

Kehl (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden haben Beamte der Bundespolizei, im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, mehrere falsche Dokumente sichergestellt. Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses aus Frankreich, konnte sich ein 27-jähriger pakistanischer Staatsangehöriger lediglich mit einem Bild einer abgelaufenen Duldung auf seinem Smartphone ausweisen. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich dann heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung bestand. Bei der anschließenden Nachschau in seinen mitgeführten Gepäckstücken fanden die Beamten dann zwei falsche Führerscheine sowie seinen echten und gültigen pakistanischen Reisepass auf. Der Haftbefehl konnte durch den Mann bezahlt werden. Da er aber über keinen legalen Aufenthalt in Deutschland verfügt, wird beabsichtigt ihn in sein Heimatland Pakistan abzuschieben.

