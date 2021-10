Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.10.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Gefährliches Überholmanöver - Geschädigte und Zeugen gesucht

Zu einem gefährlichen Überholmanöver kam es am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 19 bei Gaisbach in Fahrtrichtung Künzelsau. Der Fahrer eines dunkelblauen BMW 520 versuchte gegen 7.45 Uhr zunächst, einen vorausfahrenden Pkw rechts über den Beschleunigungsstreifen an der Einfahrt Gaisbach-Nord zu überholen. Nachdem dies misslungen war, setzte er nach dem Baustellenbereich erneut an. Er überholte trotz Überholverbots, doppelt durchgezogener Mittellinie und Gegenverkehrs den vor ihm fahrenden Pkw. Kurz darauf überholte er unter den gleichen Bedingungen einen weiteren Pkw und einen Traktor. Fahrzeugführer, die durch den BMW-Fahrer gefährdet wurden sowie Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter Telefon 07940 9400 zu melden.

Schöntal: In Kapelle eingebrochen - Zeugen gesucht

Die zwischen Marlach und Sindeldorf gelegene Heiligkreuzkapelle wurde von Freitag auf Samstag Ziel von Einbrechern. Zwischen 17.30 Uhr und 10.30 Uhr brachen sie die höhergelegene Außentüre der Empore auf und kletterten anschließend von der Empore nach unten ins Innere der Kapelle. Offensichtlich fanden sie jedoch nichts, was sie hätten stehlen können und zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den verhinderten Dieben nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter Telefon 07940 9400 entgegen.

Bretzfeld-Schwabbach: Katze ausgewichen und mit Pkw kollidiert

Eine Autofahrerin wich am Sonntagvormittag in Bretzfeld-Schwabbach einer Katze aus und kollidierte dabei mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug. Die Katze war gegen 09.15 Uhr, nach Angaben der 32-jährigen Fahrerin, vor ihrem Auto auf die Straße gelaufen. Um sie nicht zu überfahren, wich die Frau offensichtlich zu stark zur Seite aus und kollidierte mit einem geparkten Pkw am Straßenrand. Ihr Fahrzeug wurde dabei so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Katze kam mit dem Schrecken davon.

Bretzfeld-Dimbach: In Hecke gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Gesucht wird ein Unfallverursacher, der zwischen Freitag- und Samstagabend in Bretzfeld-Dimbach in eine Hecke gefahren ist. Der Fahrzeugführer war im Hallenweg unterwegs. Er kam offensichtlich zunächst nach links von der Fahrbahn ab, lenkte gegen, geriet dann zu weit nach rechts und landete in einer Hecke. Weil er zweimal über die Bordsteinkanten gefahren war, waren beide Vorderreifen kaputtgegangen. Er flüchtete auf den Felgen von der Unfallstelle, die Kratzspuren im Asphalt zogen sich bis Bretzfeld, verloren sich dort allerdings. Um den hinterlassenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro kümmerte er sich scheinbar nicht. An der Unfallstelle wurde eine Toyota-Radkappe gefunden, ob sie vom Verursacherfahrzeug stammt, wird noch geprüft. Das Polizeirevier Öhringen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07941 9300.

Bretzfeld-Siebeneich: Geparkten Skoda beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

An einem in Bretzfeld-Siebeneich geparkten Skoda entstand am Donnerstagmittag Sachschaden in Höhe von geschätzt 2.000 Euro. Der Besitzer hatte seinen Octavia gegen 13.15 Uhr auf einer Grünfläche neben einer Weinstube in der Rieslingstraße abgestellt. Als er gegen 14 Uhr wieder zurückkam, stellte er fest, dass ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen die rechte Fahrzeugseite seines Pkw gestoßen war und diese beschädigt hatte. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, um den hinterlassenen Sachschaden kümmerte er sich offensichtlich nicht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Niedernhall: Straßenlaternen beschädigt - Zeugen gesucht

Gleich drei Straßenlaternen wurden von Freitag auf Samstag in Niedernhall beschädigt. In der Zeit zwischen 9 Uhr und 16.45 Uhr zertrümmerten Unbekannte im Brückenwiesenweg die Glasgehäuse von drei Wegelaternen des Niedernhaller Kocherstegs. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter Telefon 07940 9400 entgegen.

