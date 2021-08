Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen/Aichelberg - Zweimal zuviel

Wegen zu viel Ladung und zu viel Alkohol beendete die Polizei am Sonntag zwei Fahrten auf der A8.

Ulm (ots)

Zu viel geladen hatte ein 22-Jähriger, der gegen 15 Uhr mit seinem Kastenwagen in Richtung München fuhr. Bei Mühlhausen fiel das Fahrzeug einer Polizeistreife auf, denn es war offenbar überladen. Das bestätigte sich auf einer Waage: Gut ein Drittel zu viel wog das Fahrzeug, etwa eineinviertel Tonnen mehr als erlaubt. Der Fahrer und seine Mitfahrer mussten ausladen, bevor sie weiterfahren durften. Und eine Sicherheit von mehreren hundert Euro hinterlegen.

Gegen Mitternacht machten sich Autofahrer Sorgen, als sie einen Sattelzug am Aichelberg in Schlangenlinien in Richtung München fahren sahen. Sie verständigten die Polizei, die den Lastwagen gleich darauf stoppte. Der 42-Jährige am Steuer war, wie sich zeigte, stark betrunken. Das bestätigte ein Alkoholtest. Er musste den Sattelzug stehen lassen und mit der Polizei zur Blutprobe. Die Polizisten behielten seinen Führerschein und den Schlüssel des Fahrzeugs ein. Den 42-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige.

