Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln

Kreis Rottweil) Auto auf Kreuzung übersehen (21.01.2022)

Fluorn-Winzeln (ots)

Einen Unfall mit Blechschaden hat eine Autofahrerin am Freitag gegen 13.30 Uhr auf der Kreuzung der Landesstraße 415 / Kreisstraße 5521 verursacht. Eine 23-jährige Audi Fahrerin fuhr auf der K 5521 und wollte die L 415 in Richtung Hafnerstraße überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 54-jährigen Mitsubishi Fahrers, der auf der L 415 in Richtung Lindenhof unterwegs war. Beim Zusammenstoß der Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

