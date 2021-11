Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Bewaffneter Ladendieb mit Ware im Wert über 500 Euro erwischt

Worms (ots)

Mit vollbepacktem Rucksack hatte gestern versucht ein 22-Jähriger das Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik in der Schönauer Straße zu verlassen. Dies hatte ein Mitarbeiter zu verhindern gewusst, denn der junge Mann hatte die eingesteckte Ware nicht bezahlt. Im Markt hatte er zuvor Elektronikartikel (Autoradio, Kopfhörer, Lichterkette) im Wert von knapp 550 Euro an sich genommen und wollte sich am Nachmittag damit aus dem Staub machen. Das bei der Tat zugriffsbereit mitgeführte Butterflymesser (Balisong) wurde sichergestellt, da es sich hierbei um einen verbotenen Gegenstand handelt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl mit Waffen ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell