POL-PDWO: Worms - Diebstahl aus PKW

Am Mittwochmorgen zertrümmerte in Worms-Horchheim unbekannter Täter die Seitenscheibe eines PKW und entwendete Gegenstände aus dem Innenraum. Um 1:30 Uhr hatte der Geschädigte seinen Audi in der Weinsheimer Straße auf einem Firmenparkplatz abgestellt. Als er um 1:45 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und Bargeld sowie Dokumente gestohlen wurden.

Tipps Ihrer Polizei:

- Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. - Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum. - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. - Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

