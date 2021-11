Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Diebstahl aus Fahrzeug

Worms, Mittelstraße (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 31.10.2021, 21:30 Uhr auf Montag, dem 01.11.2021, 15:25 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Kraftfahrzeug aufgebrochen und Gegenstände im Wert von 300 Euro entwendet.

Unbekannte Täter verschaffen sich durch Einschlagen der rechten hinteren Scheibe eines in der Mittelstraße geparkten Fahrzeuges Zugang zum Innenraum. Sie entwenden Wertgegenstände und flüchten anschließend unerkannt. Aufgrund der Tatbegehungsweise wird vermutet, dass Anwohner auf die Geräusche aufmerksam wurden und etwas beobachtet haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

