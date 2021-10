Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Worms, Wonsamstraße (ots)

Am Dienstag, dem 26.10.2021 kam es zwischen 07:20 Uhr und 14:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug.

Durch bislang unbekannte Täter wurden mittels eines spitzen Gegenstandes teilweise tiefe Lackkratzer an der zum Gehweg gewandten Fahrzeugseite verursacht. Anhand des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass die unbekannten Täter mehrere Minuten lang das Fahrzeug beschädigt haben. Aufgrund der Uhrzeit und der Örtlichkeit ist es wahrscheinlich, dass die Tat durch Passanten beobachtet wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

