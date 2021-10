Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 21-Jähriger landet im Graben

Landkreis Osterholz (ots)

Schwanewede. Ein 21-jähriger VW-Fahrer verlor in der Nacht auf Montag auf dem Brucher Landweg die Kontrolle über seinen Pkw und kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Gegen 1:30 Uhr fuhr er in einer Linkskurve geradeaus und landete mit dem Wagen in einem Straßengraben. Der Fahranfänger blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

