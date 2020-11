Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Illegale Abfallentsorgung

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Feldweg entlang der L486, Mittwoch, 11.11.20, 12.30 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Wieder einmal hat sich ein bislang unbekannter Entsorger auf illegale Weise seines Mülls entledigt. Wie ein Spaziergänger, der im Bereich des Feldweges entlang der L 486, zwischen der Straße Am Lindenfeld und Dankelsheim unterwegs war, mitteilte, wurde an einem Feldweg an der beschriebenen Örtlichkeit Bauschutt abgelagert. Der Bauschutt bestand aus Tapetenresten, Überresten aus Mauerbauarbeiten, einem Eimer und einem Spiegel. Zeugen, die in der kürzeren Vergangenheit im Bereich der Feldmark zwischen "Am Lindenfeld" und Dankelsheim verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

