Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Geldbörse geraubt

Worms (ots)

Heute Morgen wurde einem Wormser auf dem Bahnhofsvorplatz der Geldbeutel geraubt, nachdem er geschlagen und getreten worden war. Der 44-Jährige habe sich zuvor in einer Kneipe in der Renzstraße aufgehalten und diese gegen 3:45 Uhr verlassen. Zeitgleich habe ein weiterer Gast mit weiblicher Begleitung die Kneipe verlassen und man sei gemeinsam in Richtung Hauptbahnhof gegangen. Auf dem Bahnhofsvorplatz schlug der unbekannte Mann plötzlich mit der Faust zu und traf den Wormser im Gesicht. Auf dem Boden liegend sei er noch mehrfach getreten worden. Nachdem sich der Angreifer mit der Frau entfernt hatte, stellte er fest, dass ihm die Geldbörse aus der Gesäßtasche geraubt worden war. Der Geschädigte erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht. Der Täter war 20-30 Jahre alt, 1,80m-1,90m groß, hatte dunkle kurze Haare, helle Haut, keinen Bart, keine Brille und sprach mit Wormser Dialekt. Dessen Begleiterin hatte blonde Haare.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell