Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Aktuelle Warnung: Betrüger am Telefon!

Worms (ots)

Aktuell rufen Betrüger wieder überwiegend ältere Menschen in Worms an. Seit heute Mittag wurden der Polizei Worms bislang sieben Fälle gemeldet, bei denen Telefonbetrüger mit unterschiedlichen Geschichten ihre Opfer zu täuschen versuchten. Die Betrüger melden sich per Telefon als Polizeibeamte und behaupten, dass ein Enkel oder ein anderer naher Verwandter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und deshalb dringend Geld für die Kaution zur Abwehr der Inhaftierung benötigt werde. Auch wurde versucht vorzugaukeln, ein naher Verwandter sei akut an Corona erkrankt und mittels Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Lediglich ein teures, noch nicht zugelassenes Schweizer Medikament könnte helfen, das Leben des Angehörigen zu retten. Es wurden Beträge bis 96.000 Euro sowie Schmuck und Goldbaren von den Angerufenen gefordert. Bislang haben alle Opfer die Betrugsmasche durchschaut und aufgelegt.

Tipps der Polizei: - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

