POL-PDWO: Worms - PKW landet auf dem Dach

Worms (ots)

Heute Morgen schleuderte ein Auto an der Einmündung B9/L523 von der Fahrbahn und landete in der Böschung auf dem Dach. Der 31-jährige Wormser war gegen 06:30 Uhr mit seinem Seat auf der B9 aus Richtung Scheidstraße kommend unterwegs und wollte an der Einmündung L523 nach links in Richtung Ludwigstraße abbiegen. Aufgrund zu hoher, nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, prallte mit den rechten Rädern gegen den Bordstein und schleuderte von der Fahrbahn nach rechts die Böschung hinab. Hier blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Der Wormser konnte den Fahrzeugwrack unverletzt verlassen. Der Totalschaden wird auf 5000 Euro beziffert. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde der fließende Verkehr an der Unfallstelle bis kurz vor 08:00 Uhr abgeleitet.

